NASA partilha imagens de invulgar icebergue rectangular na Antárctida

A agência espacial norte-americana (NASA) publicou várias fotografias, tiradas durante uma missão na Antárctida, de um icebergue com uma invulgar e chamativa forma rectangular, que se tornou num fenómeno nas redes sociais.

A descoberta aconteceu durante um dos voos realizados pela denominada Operação IceBridge, a 16 de Outubro, considerada pela NASA o maior estudo aéreo sobre o gelo polar, informou a agência norte-americana.

Foto Jeremy Harbeck/NASA

O estudo foi desenhado para avaliar as alterações do gelo de vários glaciares que confluem para as plataformas Larsen A, B e C e Y. Durante o trabalho, um dos investigadores da NASA, Jeremy Harbeck, viu um icebergue tabular, de ângulo muito afiado, que flutuava entre o gelo marinho mesmo ao lado da plataforma de gelo Larsen C, afirma a instituição.

"Achei que era interessante. Frequentemente vejo icebergues com formas relativamente rectas, mas realmente nunca tinha visto um com as arestas tão rectas como este", disse Harbeck.

Segundo a NASA, o icebergue retangular parecia ter surgido do glaciar Larsen C do qual, em Julho de 2017, se desprendeu um gigantesco bloco de gelo do tamanho do estado norte-americano de Delaware (quase 6500 quilómetros quadrados), baptizado "A68".

Nas fotografias, Harbeck captou tanto os limites do agora famoso icebergue como um bloco de gelo um pouco menos retangular e, à distância, também o "A68".

"Na realidade, estava mais interessado em captar o icebergue A68, que estávamos prestes a sobrevoar, mas pensei que este icebergue rectangular era visualmente interessante e bastante fotogénico, pelo que tirei, pelo menos, um par de fotos", afirmou Harbeck.

O voo da NASA partiu de Punta Arenas, no Chile, e a missão, com cinco semanas de duração, começou a 10 de Outubro. Deverá ficar concluída a 18 de Novembro.

