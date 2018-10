Empresa de Coimbra quer melhorar acessibilidade de pessoas com deficiência

Filipa Bento, com paralisia cerebral, criou a moov.t — Agência da Acessibilidade com o objectivo de melhorar as acessibilidades físicas e digitais para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e dificuldades funcionais.

A empresa de Coimbra, cuja página foi lançada esta quarta-feira, 24 de Outubro, vai trabalhar na área da consultoria, especializada em acessibilidade arquitectónica, digital e para documentos digitais e impressos.

A missão da moov.t é "criar um Portugal mais acessível para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e com dificuldades funcionais", explica uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"Para usufruir de uma vida plena, é preciso que os espaços públicos, equipamentos colectivos, edifícios públicos e edifícios habitacionais sejam acessíveis. Para outras pessoas, com limitações cognitivas e sensoriais, o acesso à informação, a produtos e serviços acessíveis é fundamental", defende a fundadora da empresa, Filipa Bento, citada na nota.

A moov.t nasceu no bootcamp do projecto TEC - Transformar, Empreender, Criar e, em simultâneo, concorreu à edição de 2017 do concurso Acredita Portugal, do Montepio, onde esteve entre os semifinalistas.

"Prestamos serviços de consultadoria em acessibilidade arquitectónica, web e digital e comunicacional e fazemos a avaliação e certificação arquitectónica, web e digital e documental", esclarece a moov.t, sublinhando que se estima que exista um milhão pessoas com deficiência em Portugal.

De acordo com a nota de imprensa, a moov.t é a única empresa que faz avaliação e certificação de acessibilidade arquitectónica e de acessibilidade de websites, aplicações móveis e outros meios digitais.

