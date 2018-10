Trump: "Temos de nos unir", "não será admitida violência política"

O Presidente norte-americano comentou os pacotes suspeitos com explosivos que foram enviados pelo correio para ex-Presidente Barack Obama e para a antiga secretária de Estado e candidata à presidência, Hillary Clinton. Trump garantiu que estava a ser preparada uma "enorme investigação" aos ataques e vincou que, para si, “ a segurança dos americanos é a maior e a principal prioridade”.

“Acabei de reunir com o FBI, com o Departamento da Segurança Nacional e com os serviços secretos norte-americanos. Enquanto falamos, os pacotes estão a ser analisados por especialistas e há uma investigação federal a ser preparada”, garantiu o líder norte-americano.

“Não vamos poupar quaisquer recursos para esta investigação exaustiva”, acrescentou. “Queremos que os responsáveis por estes actos sejam levados à justiça.”

“Nestas alturas, temos de nos unir. Temos de passar uma mensagem clara e forte de que não serão admitidos actos ou ameaças de violência política de qualquer tipo nos Estados Unidos da América”, disse o Presidente Trump.

“Somos um Estado muito bipartidário. Mas posso garantir que ambos concordamos nisto. A minha administração irá continuar a acompanhar o caso e a fornecer actualizações.”

“Estamos extremamente zangados e infelizes com o que se passou nesta manhã. E vamos resolver este assunto”, concluiu o Presidente, antes de começar a falar sobre a crise de opiáceos que afecta os norte-americanos.

No Twitter, o Presidente norte-americano já se tinha expressado, partilhando a declaração feita na mesma rede pelo seu vice-presidente, Mike Pence. "Concordo do fundo do meu coração", escreveu Trump.

Os engenhos suspeitos começaram a ser recebidos na segunda-feira, quando um pacote endereçado à casa de George Soros em Bedford, no estado de Nova Iorque, foi detectado por um funcionário e mais tarde detonado pela polícia, que confirmou tratar-se de uma bomba de fabrico artesenal.

Esta quarta-feira foi noticiado que dois engenhos semelhantes, também de fabrico artesanal, foram enviados a Clinton e Obama. O explosivo endereçado à ex-secretária de Estado foi descoberto na terça-feira à noite. O do ex-Presidente norte-americano foi descoberto esta quarta-feira.

