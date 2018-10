Encontrados engenhos explosivos no correio de Hillary Clinton e Barack Obama

Os serviços secretos dos EUA anunciaram esta quarta-feira que foram encontrados dois "pacotes suspeitos" entre o correio do ex-Presidente Barack Obama e da antiga secretária de Estado e candidata à presidência, Hillary Clinton. O jornal New York Times avança que os pacotes suspeitos continham engenhos explosivos semelhantes ao que foi encontrado entre o correio do multimilionário George Soros, na segunda-feira à noite.

Em nenhum dos três casos houve vítimas. O engenho explosivo enderaçado à casa de Soros em Bedford, no estado de Nova Iorque, foi detectado por um funcionário e mais tarde detonado pela polícia, que confirmou tratar-se de uma bomba de fabrico artesenal.

Esta quarta-feira foi noticiado que dois engenhos semelhantes, também de fabrico artsenal, foram enviados a Obama e Clinton - o primeiro foi descoberto na terça-feira à noite e o segundo na manhã desta quarta-feira.

"No dia 23 de Outubro de 2018 à noite, os Serviços Secretos recuperaram um pacote endereçado à antiga primeirda Dama Hillary Clinton em Westchester County, Nova Iorque. Esta manhã, dia 24 de Outubro de 2018, os Serviços Secretos interceptaram um segundo pacote endereçado ao antigo Presidente Barack Obama, em Washington D.C.", lê-se num comunicado dos serviços secretos norte-americanos.

No comunicado, partilhado pela jornalista da CNN Elizabeth Landers, lê-se que os funcionários que fazem a triagem do correio identificaram os dois pacotes suspeitos como sendo possíveis engenhos explosivos.

Na noite de terça-feira foi encontrada uma bomba de fabrico artesanal na caixa de correio do multimilionário George Soros, na sua casa em Bedford, no estado de Nova Iorque.

O engenho foi descoberto por um funcionário e levado para uma zona afastada da casa. Mais tarde, a polícia confirmou que continha um engenho explosivo de fabrico artesanal.

George Soros tem contribuído para causas consideradas progressistas, mais ligadas ao Partido Democrata. Essa influência valeu-lhe o ódio da direita norte-americana, passando a ser o centro de inúmeras teorias da conspiração sem fundamento, ou comprovadamente falsas. Por estes dias é acusado de financiar a caravana de imigrantes sul-americanos que se dirige para a fronteira dos Estados Unidos com o México.

