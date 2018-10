Turismo de Portugal lança plataforma online dedicada ao turismo religioso

O Turismo de Portugal lançou uma plataforma online dedicada ao turismo religioso, que visa posicionar o país internacionalmente como destino de fruição espiritual e cultural, anunciou a secretária de Estado do Turismo em declarações à Lusa.

"Acabámos de lançar uma nova plataforma, Os Caminhos da Fé, onde passámos a ter os nossos recursos relacionados com o turismo religioso nas várias dimensões", que corresponde a "uma forma de posicionamento do país" num mercado que tem "uma grande capacidade de crescimento", afirmou Ana Mendes Godinho.

PUB

A página na Internet, "ancorada nas temáticas do Culto Mariano (Caminhos de Fátima e Altares Marianos), Caminho de Santiago e Herança Judaica", para já em português e em inglês, vai estar disponível brevemente também em francês, espanhol e alemão. "É um processo em construção" e "uma forma de comunicar este país, que é um país ecuménico, onde independentemente da religião as pessoas se sentem acolhidas e se sentem bem", explicou a governante.

PUB

As declarações de Ana Mendes Godinho à agência Lusa foram à margem do Fórum de Economia de Turismo Global de Macau, que terminou esta quarta-feira e que reuniu mais de um milhar de participantes, autoridades e líderes de empresas privadas de vários países do mundo durante dois dias.

PUB

A secretária de Estado afirmou que está a ser feita "uma aposta no turismo religioso", um esforço que se cruza com o novo programa de captação de grandes eventos para Portugal ao nível de filmagens e que se está a materializar, por exemplo, com a rodagem de um filme sobre Fátima.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Neste momento temos uma grande filmagem internacional a ser feita em Portugal, coprodução italiana e norte-americana, precisamente dedicada a Fátima, com o [actor] Harvey Keitel", e que "vai ser também um momento muito importante em termos de posicionamento e de afirmação internacional de Fátima", argumentou.

Este é um investimento de Portugal para continuar, numa abordagem de promoção turística mediática, defendeu, dando um exemplo: "Vamos estar presentes no dia 14 de Novembro numa feira em Xangai [China], precisamente para captação de filmagens internacionais".

O turismo religioso tem registado um aumento de turistas oriundos da Coreia do Sul, Filipinas e Estados Unidos, estando a ser trabalhados os mercados da Itália, Rússia, Ucrânia, Brasil, Canadá e Polónia e Israel, seja na ligação a Fátima ou relacionados com a herança judaica.

PUB