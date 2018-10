Filipinas vão reabrir ilha de Boracay a turistas

A ilha Boracay, a mais popular do arquipélago das Filipinas, está encerrada desde 26 de Abril porque atingiu o limite de poluição das águas. Durante este meio ano a ilha foi sujeita a um plano de recuperação do território.

A ordem de fecho foi dada pelo Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, que apelidou a ilha de “fossa séptica”. A ilha vai abrir novamente as portas a 26 de Outubro, mas com novas regras que nem todos vão gostar.

O objectivo é tornar a ilha num modelo de sustentabilidade a seguir. As águas estão agora “muito limpas” e seguras para nadar, de acordo com o secretário do Meio Ambiente e Recursos Naturais das Filipinas, Roy Cimatu, reporta a CNN.

A ilha tem agora menos complexos turísticos, o número de visitantes vai ser controlado e o uso de plásticos será limitado. Passa também a ser proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas nas praias, para diminuir os riscos de poluição.

O uso de combustíveis para transportes será limitado e foi construído um esgoto de dois quilómetros para evitar poluição da água na praia onde até aqui as descargas eram efectuadas. As cadeiras e mesas com massagistas e vendedores ambulantes foram retiradas das praias e o famoso fogo utilizado pelos dançarinos será substituído por luzes LED.

