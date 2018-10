Parlamento chumba nomeação de Carlos Pereira para a ERSE

A comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas aprovou esta quarta-feira de manhã o parecer desfavorável à nomeação do deputado socialista Carlos Pereira para a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). O PS foi o único a votar contra o chumbo do seu deputado para vogal do regulador da energia, reiterou a "adequação" de Carlos Pereira para o cargo e defende que o Governo deve olhar para a argumentação socialista, enquanto PSD, CDS e Bloco se colocaram ao lado do PCP, que foi o relator do parecer, e votaram pelo chumbo da indigitação.

No passado dia 8 o Governo escolheu o deputado do PS Carlos Pereira para novo administrador da ERSE. Carlos Pereira iria substituir no cargo Alexandre Santos, que já terminou o mandato, e juntar-se a Cristina Portugal (presidente da entidade reguladora) e Mariana Oliveira (vogal), nomeadas já pelo actual Governo socialista, para um mandato de seis anos, não renovável.

Tendo em conta que o parecer da comissão de Economia não é vinculativo, o receio expresso por PSD e CDS é que o Governo insista na nomeação de Carlos Pereira - que teve parecer positivo da CReSAP -, pondo em causa a independência do regulador energético.

No último debate quinzenal, questionado pela direita, o primeiro-ministro prometeu não se "antecipar" à decisão da Assembleia da República e quando lhe foi dito que o parecer desta não é vinculativo, António Costa respondeu: “É verdade que não é vinculativo, mas o Governo não é autista.”

Na comissão, ao deputado socialista Luís Moreira Testa coube a tarefa de tentar desmontar os fundamentos do parecer do comunista Bruno Dias, como que abrindo a porta para uma possível decisão do Governo de manter a nomeação. Luís Moreira Testa foi buscar argumentação legal sobre os termos que se podem ou não usar como fundamentação para o parecer da comissão que, diz, é apenas uma "apreciação política". Defendeu que afirmar que Carlos Pereira "não reuniu consenso" dos grupos parlamentares na audição não é um "parecer fundamentado" porque "a inexistência de consenso não é fundamento".

