Inapa acorda compra da Papyrus Deutschland

A produtora de papel Inapa – controlada em 33,1% pela CGD e pela Parpública – anunciou esta quarta-feira a assinatura de um acordo de compra de acções com a OptiGroup AB para a aquisição da distribuidora Papyrus Deutschland GmbH & Co KG, segundo informação hoje publicada.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a cotada Inapa anuncia a assinatura do acordo de compra de acções para a aquisição da Papyrus Deutschland GmbH & Co KG, uma subsidiária da OptiGroup AB dedicada à distribuição de papel nos segmentos gráfico e de escritório na Alemanha.

“O acordo é vinculativo e está sujeito à aprovação habitual da Autoridade da Concorrência alemã”, é referido na nota do grupo, que tem o BCP (30,6%), o Novo Banco (6,1%) e a Nova Expressão (4,2%) também como accionistas.

A Inapa pretende combinar o negócio da Papyrus Deutschland, que teve um volume de negócios de 561 milhões de euros em 2017, com a sua subsidiária alemã, Papier Union, que teve proveitos de 389 milhões de euros no ano passado. Juntos a soma agregada simples eleva o volume de negócios para 950 milhões de euros.

Na nota, a Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, SA adianta que, se a aprovação for obtida, a transacção deverá estar finalizada em Dezembro.

“A transacção será paga parcialmente através da emissão de obrigações convertíveis pela Inapa a favor da OptiGroup AB, sujeita à aprovação em assembleia geral pelos accionistas da Inapa. No momento da emissão, os títulos serão, em caso de conversão total, convertíveis em 23% de todas as acções e direitos de voto na Inapa”, segundo a comunicação à CMVM.

