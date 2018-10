Helena Roseta retirada do grupo de trabalho da habitação

O grupo de trabalho parlamentar sobre habitação, reabilitação urbana e políticas de cidades vai passar a ser coordenado por um deputado do PS eleito pelo distrito de Braga, Hugo Pires. Depois de se ter demitido da coordenação do grupo, a deputada independente eleita pelas listas do PS, Helena Roseta, acabou por ser retirada do grupo, como a própria confirmou ao PÚBLICO.

"Recebi um e-mail da direcção da bancada socialista que, no ambito das suas competencias e funções, faz a distribuição dos deputados pelos grupos de trabalho. Eu posso ja não fazer parte do grupo de trabalho, mas não vou deixar de dar os meus contributos e opiniões nesta matéria", explicou Roseta ao PÚBLICO.

Roseta confirmou que tinha expectativas de continuar a pertencer ao grupo de trabalho e não quis fazer nenhuma leitura da comunicação que recebeu acerca da sua retirada. E garantiu que pode continuar a pedir para assitir aos trabalhos e contribuir para eles. "Não vou poder votar, nem ajudar a tomar decisões. Mas estarei para discutir todos os assuntos", retorquiu. E não resistiu a acrescentar a "satisfação" que lhe dava que o grupo de trabalho continuasse a ser coordenado por um arquitecto de formação, como é Hugo Pires.

O PÚBLICO tentou contactar o deputado Hugo Pires, mas ainda não foi possivel.

