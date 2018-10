João Sousa eliminado na primeira ronda do torneio de Basileia

O tenista português João Sousa foi eliminado, esta quarta-feira, na primeira ronda do torneio de Basileia, na Suíça, ao perder com o espanhol Roberto Bautista-Agut em dois sets, por 6-4 e 6-3.

Sousa, 48.º do ranking ATP, perdeu com o espanhol, 26.º tenista do mundo, ao fim de uma hora e 30 minutos de encontro, num duelo em que houve equilíbrio no primeiro parcial até o português ceder ao quinto jogo de serviço.

Bautista-Agut teve maior ascendente na parte final, depois de breaks dos dois lados - num total de 12 em todo o encontro -, ao vencer de novo no serviço do vimaranense, não permitindo, depois, a resposta a Sousa, fechando a partida no primeiro match point de que dispôs.

Este foi o quinto jogo entre os dois tenistas no circuito principal, com o espanhol a juntar a vitória de hoje aos triunfos em 2016, em São Petersburgo e Roterdão, enquanto João Sousa venceu em 2015, na final de Valência e nas meias-finais de Umag.

