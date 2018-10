Stephens ficou mais perto das meias-finais

Sloane Stephens foi uma das figuras de 2017, ao conquistar o Open dos EUA. Mas tal não foi suficiente para se qualificar para as WTA Finals; uma vitória nos três torneios que disputou na Ásia, após o triunfo em Nova Iorque, comprometeram o objectivo. Este ano, o saldo no circuito asiático foi ligeiramente melhor: dois encontros ganhos em três torneios realizados no mês passado. Embora não tenha conquistado nenhum título do Grand Slam este ano, a norte-americana consolidou o sexto lugar no ranking mundial que lhe permitiu estrear-se no elitista torneio e, após fazer horas extra, somou nesta quarta-feira a segunda vitória no Grupo Vermelho.

“Estou tão contente e tão aliviada. Tentei o meu melhor logo a partir do primeiro ponto do terceiro set”, reconheceu Stephens (6.ª mundial), após derrotar Kiki Bertens (9.ª), por 7-6 (7/24), 2-6 e 6-3, num encontro que terminou perto da uma da manhã em Singapura.

PUB

Stephens, que não competia no sistema todas-contra-todas desde os 10 anos, ficou muito perto de garantir um dos dois lugares do grupo, que dão acesso às meias-finais.

PUB

Bertens, também estreante em singulares – foi finalista aqui no ano passado, em pares –, ainda poderá chegar às meias-finais se vencer, amanhã, Naomi Osaka (4.ª). A japonesa sofreu uma segunda derrota em Singapura diante de Angelique Kerber (2.ª): 6-4, 5-7 e 6-4.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Naomi é uma grande adversária, joga incrivelmente bem e penso que ambos jogámos a um elevado nível. O segundo set foi muito equilibrado; tive as minhas oportunidades mas ele jogou incrivelmente nos momentos importantes. Penso que foram apenas um ou dois pontos a decidir o encontro”, explicou Kerber que chegou a servir para fechar, a 6-4, 5-4.

Osaka assinou 42 winners, dos quais seis ases, mas a eficácia do serviço foi descendo e a alemã acabou por converter seis dos nove break-points de que dispôs. Kerber esteve melhor desse capítulo ao anular 13 das 18 oportunidades de break da japonesa.

No Swiss Indoor Basel, João Sousa (48.º) perdeu na primeira ronda com Roberto Bautista Agut (26.º). Num encontro onde se registaram 12 breaks, o espanhol impôs-se, por 6-4, 6-3.

PUB