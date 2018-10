FC Porto perde em Itália na FIBA Europe Cup

O FC Porto voltou a perder na FIBA Europe Cup, desta vez em Itália, diante do Pallacanestro Varese. Na 2.ª jornada do Grupo F, os "dragões" sofreram o parcial mais desequilibrado logo no arranque da partida e saíram derrotados por 84-75.

Depois do 27-19 do primeiro período, a equipa portuguesa impôs-se no segundo parcial (22-25), para voltar a ceder nos períodos seguintes, marcados por enorme equilíbrio (17-16 e 18-15).

Sasa Borovnjak, com 22 pontos e 10 ressaltos, foi a figura de maior destaque do FC Porto, que na próxima jornada, a 31 de Outubro, joga em Samokov, Bulgária, no pavilhão do Rilski Sportist, equipa que também não conseguiu ainda vencer na prova.

