FC Porto e Oliveirense na liderança do campeonato

São agora dois os líderes do campeonato nacional de hóquei em patins 2018-19, com duas jornadas decorridas. FC Porto e Oliveirense cumpriram a obrigação com triunfos folgados e somam agora seis pontos, mais dois do que Benfica, Sporting e Valongo.

Em Viana, os "dragões" bateram o Juventude por 2-8, com o italiano Giulio Coco, Rafa e Hélder Nunes a bisarem, enquanto a equipa de Oliveira de Azeméis também venceu fora de portas, no caso em Paço de Arcos, por 0-5 (Jorge Silva assinou um hat-trick).

No pavilhão do Riba d'Ave, o Sporting chegou ao intervalo empatado (2-2), mas acelerou para a vitória no segundo tempo (2-5), embalado por dois golos de livre de Ferran Font.

Já o Benfica, que no derby da jornada inaugural tinha empatado com os "leões", superou, no pavilhão da Luz, o Sporting de Tomar, pelos mesmos números (5-2). Lucas Ordoñez, autor de três golos, foi a figura dos "encarnados", que alcançaram na tabela o Valongo, graças a um empate registado diante do Óquei de Barcelos (5-5) - Alvarinho também fez um hat-trick para os minhotos.

Foto Hoqueipatins.pt

