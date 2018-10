Tudo empatado no pontapé de saída da Champions

Arrancou esta quarta-feira com dois empates a terceira jornada da Liga dos Campeões nos grupos A e B, com Club Brugge e Mónaco (1-1) a pontuarem pela primeira vez na fase de grupos, enquanto o Tottenham desperdiçou excelente oportunidade para vencer na Holanda, onde empatou (2-2) com o PSV Eindhoven.

Ainda sem pontuar, num grupo dominado por Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, Club Brugge e Mónaco tentavam entrar na discussão do apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, no Grupo A.

Com inúmeras baixas, destacando-se as ausências de Falcao e Rony Lopes, o Mónaco perdeu Jovetic aos 12 minutos, por lesão, sofrendo para conter as investidas do Club Brugge. Desafiando a lógica, Sylla colocou a equipa de Thierry Henry em vantagem (32'), mas foi incapaz de bisar perante uma baliza deserta. Os belgas agradeceram a gentileza e empataram por Wesley (39'), mais forte do que Glik no jogo aéreo.

Já em Eindhoven, no Philips Stadion, PSV e Tottenham espreitavam a possibilidade de encurtar distâncias para os líderes invictos do Grupo B, Barcelona e Inter de Milão.

Os ingleses assumiram o controlo do encontro e dispuseram de oportunidades suficientes para simplificar a tarefa, com Kane a cotar-se, sem surpresa, como o mais perigoso dos "spurs".

O goleador britânico enviou uma bola ao ferro, enquanto o PSV se revelava mais eficaz, com Lozano (30') a não perdoar um erro de Toby Alderweireld, colocando os holandeses na frente do marcador.

Vantagem prontamente anulada por Lucas Moura (39'). Kane haveria de repor verdade e justiça no marcador com um golo (55') de cabeça, após cruzamento de Eriksen, já depois de o campeão holandês ter acertado na barra da baliza de Lloris.

O guardião francês seria mais tarde protagonista, ao cometer falta fora da área que lhe valeu a expulsão directa, deixando o Tottenham reduzido a 10 unidades. Aproveitou o PSV para igualar por Luuk de Jong (87'), com Kane impotente para alterar o desfecho (2-2).

