Dortmund com bis de Guerreiro e Barcelona sem Messi continuam intocáveis

O Barcelona, com Lionel Messi a vibrar na bancada, e o Borussia Dortmund, com um bis do internacional português Raphael Guerreiro, cumpriram sem problemas os respectivos compromissos caseiros, frente a um Inter de Milão sem grandes argumentos e a um Atlético de Madrid conformado com a pouca sorte nos ressaltos. A dupla junta-se, assim, à Juventus, exibindo o estatuto de intocável na Liga dos Campeões, somando por vitórias os três primeiros jogos da fase de grupos da prova.

Depois de um arranque com dois empates nos grupos A e B, com Club Brugge e Mónaco (1-1) a pontuarem pela primeira vez na fase de grupos, enquanto o Tottenham desperdiçava excelente oportunidade para vencer na Holanda — empate (2-2) com o PSV Eindhoven —, os encontros da noite trouxeram inspiração redobrada em Anfield Road e em Dortmund, onde se registaram os resultados mais generosos da ronda.

Foto

PUB

O Liverpool goleou (4-0) o Estrela Vermelha, com Mo Salah (45’, 51’, g.p.) a bisar depois de Firmino (20’) ter aberto as contas e antes de Sadio Mané (80’) ter encerrado a discussão, redimindo-se do penálti falhado (76’). O egípcio ajudou a colocar os “reds” no comando do Grupo C, aproveitando um empate (2-2) em Paris, entre PSG e Nápoles.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os franceses recuperaram por duas vezes de uma posição perturbadora, contendo em cima da hora os estragos que poderiam ter aniquilado prematuramente as pretensões francesas. Depois de dois falhanços de Cavani e de uma bola na barra de Aréola, Lorenzo Insigne (29’) chocou a Cidade Luz, mas um autogolo de Mário Rui (61’) devolveu a esperança à equipa de Tuchel, que não acusou o toque de Mertens (77’) e respondeu por Di María (90+3’) quando o desespero se apoderava do Parque dos Príncipes.

Também com quatro golos sem resposta, o Dortmund beneficiou de dois ressaltos para desmantelar os espanhóis de Simeone: Witsel (38’) e Sancho (83’) não tiraram o brilho ao bis de Guerreiro (73’ e 89’), com o marroquino Hakimi a fazer três assistências. Os germânicos comandam o Grupo A, onde Club Brugge e Mónaco tentavam entrar na discussão do apuramento para os oitavos-de-final, acabando por falhar a aproximação ao Atlético de Madrid.

Igualmente com quatro golos, embora repartidos, o jogo de Eindhoven acabou por trair a ambição de PSV e Tottenham, que espreitavam a possibilidade de encurtar distâncias para os líderes Barcelona e Inter de Milão, com os catalães agora praticamente inalcançáveis, graças aos golos de Rafinha (32’) e Jordi Alba (83’) diante dos “nerazzurri”, 11 minutos depois de Nélson Semedo ser lançado.

PUB