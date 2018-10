Confrontos no Espérance Tunes-1.º de Agosto resultam em 38 polícias feridos

Um total de 38 polícias ficaram feridos após confrontos com adeptos do Espérance Tunes, durante um jogo das meias-finais da Liga dos Campeões africanos de futebol com o 1.º de Agosto, anunciou nesta quarta-feira o Ministério do Interior tunisino.

Para além dos polícias feridos, alguns deles com gravidade, a porta-voz do ministério, Sofiane Zaag, revelou ainda que 13 adeptos sofreram igualmente ferimentos e outras 12 pessoas foram detidas devido a "vandalismo e destruição do espaço público".

PUB

O jogo, a contar para a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões de África, terminou com a vitória por 4-2 do Espérance de Tunes sobre da equipa angolana, que tinha vencido por 1-0 a primeira mão, em Luanda.

PUB

PUB

A equipa da Tunísia apurou-se para a final, que será disputada em Novembro, em duas mãos, diante do campeão egípcio Al Ahly, que derrotou nas meias-finais a equipa argelina do E. S. Sétif.

PUB