Funcionários dos Jerónimos, Torre de Belém e MNA queixam-se de ratos nos serviços e atrasos nos pagamentos

Os funcionários do Mosteiro dos Jerónimos, da Torre de Belém e do Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, vão estar em greve de 25 a 28 de Outubro, informa uma nota enviada às redacções pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas.

Os trabalhadores da bilheteira, da recepção e de vigilância exercerão o seu direito à greve entre das 10h às 11h, o que significa que os dois monumentos, os mais visitados sob tutela do Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), e o museu abrirão ao público uma hora mais tarde. Na próxima sexta-feira, 26 de Outubro, dia de greve nacional convocada pela Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, ligada à CGTP, o horário dos três equipamentos pode vir a sofrer outras alterações.

Os funcionários dos Jerónimos, Torre de Belém e MNA evocam “falta de consideração e de respeito dos dirigentes dos serviços face aos trabalhadores, nomeadamente em relação ao direito ao descanso, gozo de férias, pagamento de trabalho suplementar, e falta de condições de trabalho” para justificar a sua tomada de posição.

No que toca às condições de trabalho e ainda de acordo com a nota do sindicato, os funcionários queixam-se de que “há ratos a circular dentro dos serviços” e “falta de salubridade” no espaço reservado para as suas refeições, onde “têm caliça a cair-lhes no prato”. Esta situação, escreve o sindicato, foi “denunciada” diversas vezes” a Paula Silva, a directora-geral do Património, “que ainda não dispôs de tempo nem de verbas para fazer as obras necessárias”.

Como pode não haver dinheiro?

A estrutura sindical garante ainda que o trabalho suplementar que os funcionários são chamados a fazer em dias de concertos, jantares e recepções oficiais não é pago a horas, estando em dívida valores relativos a eventos realizados em Maio, Junho, Julho e Agosto. Outra garantia fundamental que está a ser posta em causa, assegura, é o direito ao descanso. A “gravíssima falta de pessoal” destes três equipamentos faz com que os trabalhadores sejam impedidos de gozar os dias de descanso que lhes cabem ou que se vejam privados de dias de férias que tinham sido autorizados pelas chefias porque um colega não pode apresentar-se ao serviço, sendo por vezes informados na véspera de que não poderão ausentar-se como previsto.

“Os trabalhadores estão exaustos” e “exigem”: “contratação de pessoal, cumprimento das normas legais em matéria de horários e férias, pagamento das dívidas existentes por trabalho suplementar e cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho”.

E perguntam como pode não haver dinheiro para contratar pessoal, fazer obras e pagar o trabalho suplementar quando se tratam de dois monumentos e um museu muito visitados — Mosteiro dos Jerónimos (quase 1,2 milhões de visitantes em 2017), Torre de Belém (576 mil) e MNA (168 mil) — e muito procurados para a realização de eventos (em 2016, só o aluguer de espaços e equipamentos terá rendido mais de 400 mil euros).

O PÚBLICO tentou obter reacções a esta greve junto da directora-geral do Património e dos directores do MNA, António Carvalho, e dos Jerónimos e da Torre de Belém, Isabel Cruz de Almeida, até ao momento sem sucesso.

A greve nacional convocada pela Frente Comum para dia 26 é uma tentativa de pressionar o Governo a garantir aumentos salariais e a valorizar as carreiras na função pública em 2019. Esta estrutura ligada à CGTP reivindica aumentos salariais de 4% no próximo ano.

