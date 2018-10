Vestidos (ou não) a rigor para o Halloween

Apesar de não ser um dia tradicionalmente celebrado em Portugal, pelo menos da forma americana, o Halloween ganha cada vez mais dimensão. Há dezenas de eventos de norte a sul do país — como, por exemplo, o jogo interactivo Infected Experience, em Santa Maria da Feira —, além de festas privadas e sessões de cinema.

Para quem decidir participar, resta uma questão: vestir ou não vestir a rigor para o Halloween? Se preferir uma opção mais subtil pode optar, por exemplo, por uma bandolete ou por uma T-shirt temática do The Shinning ou Ghostbusters. Pelo contrário, se quiser algo mais extravagante, que tal uma peruca cor-de-rosa? Ou então uma versão do uniforme de futebol americano?

Na fotogaleria, em cima, pode ver as diferentes sugestões para a noite de Halloween.

