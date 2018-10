Dos Afonsinhos do Condado aos Irmãos Catita, do seu trabalho a solo até às suas participações na televisão, não há quem não conheça Eugénio Lopes, popularizado como Gimba. Com um único disco em nome próprio lançado há já duas décadas (Funky, Punky, Trunky, 1997), voltou agora aos estúdios para gravar, como cantor e compositor, novo disco seu, Ponto G. Sem dispensar a ironia mas levando-a mais a sério, centra as suas canções no quotidiano de Lisboa, a sua cidade, em títulos como Chiado, São Bento, Rumo ao Sul, Ruiveloseando ou As praias de Lisboa ou Vá lá!!, este com as vozes convidadas de Ana Bacalhau, António Zambujo, Camané, José Cid, JP Simões, Manuel João Vieira, Márcia, Mário Mata, Marisa Liz, Rita Redshoes, Samuel Úria e Tim. Dia 23 Gimba vem cantar ao Auditório do PÚBLICO e falar sobre Ponto G com o jornalista Nuno Pacheco.