Rendimento Social de Inserção chega a mais 15 mil pessoas

O Rendimento Social de Inserção (RSI) chegou a quase mais 15 mil pessoas no prazo de um ano, uma média de 41 por dia, com mais de 222 mil beneficiários registados no mês de Setembro.

Os dados são do Instituto de Segurança Social, actualizados no dia 19 de Outubro, e mostram que o mês de Setembro terminou com 222.555 pessoas a receberem esta prestação social, o que significa que, em doze meses, mais 14.840 passaram a ter direito ao RSI.

Um aumento que representa uma variação percentual de 7,14%, bem acima dos 0,5% na comparação entre os meses de Agosto e Setembro e que representam 1218 pessoas que começaram a receber a prestação social.

PUB

PUB

PUB

Num ano, houve, em média, mais 1236 beneficiários por mês, ou 41 pessoas por dia.

Uma tendência também verificada se se fizer a contabilidade não aos beneficiários individuais mas às famílias, já que em Setembro do ano passado havia 94.859 agregados com direito ao RSI e agora há registo de 101.905, ou seja, mais 7046 famílias, um salto de 7,42%.

Na comparação entre Agosto e Setembro, o aumento é bastante inferior, mas ainda assim houve mais 290 famílias a receber o RSI.

Olhando para a distribuição geográfica, a concentração de beneficiários está sobretudo nos distritos do Porto (60.765), Lisboa (36.909), Setúbal (18.070) e na Região Autónoma dos Açores (17.422).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O mesmo se passa nas famílias, com a maioria dos agregados que recebe o RSI a viver nos distritos do Porto (28.663), Lisboa (16.675), Setúbal (8169) e Região Autónoma dos Açores (6.000).

Já no que diz respeito à caracterização dos beneficiários, é possível constatar que os 222.555 se dividem entre 114.398 mulheres e 108.157 homens, maioritariamente com menos de 18 anos (71.335).

Em média, os beneficiários recebem 115,03 euros por mês, já o valor por família chega aos 258,20 euros mensais.

PUB