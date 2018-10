Presidente do Turismo do Norte continua detido até quinta-feira

O presidente do Turismo do Porto e Norte, Melchior Moreira, vai continuar detido até à próxima quinta-feira, altura em que a juíza de instrução vai anunciar as medidas de coacção.

O Ministério Público apenas pediu a prisão preventiva deste arguido, o que levou a juíza de instrução a libertar os restantes quatro detidos suspeitos de envolvimento num esquema de viciação fraudulenta das regras da contratação pública.

Os advogados dos cinco detidos foram chamados para estarem esta terça-feira às 16h no tribunal para conhecerem as medidas de coacção pedidas pelo Ministério Público e se pronunciarem sobre esse pedido. Mas a juíza de instrução só vai anunciar as medidas de coacção na quinta-feira às 16h no Tribunal de Instrução Criminal do Porto

