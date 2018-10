O tempo vai mudar: massa de ar polar traz frio e vento forte no fim-de-semana

Depois de várias semanas de Verão prolongado, com muito sol e temperaturas bem acima da média para a época, o Outono vai chegar em força no fim-de-semana, devido a uma massa de ar gelado que vem da Islândia. No sábado, os termómetros vão descer acentuadamente, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que antevê um fim-de-semana com muito vento e, eventualmente, já com chuva fraca.

O frio chega logo a partir da tarde de sexta-feira, devido a uma massa de ar polar, segundo o IPMA, que avisa que a mudança significativa do estado do tempo também será motivada pelo aumento da intensidade do vento, “em especial no litoral Oeste e nas terras altas, com vento forte de norte com rajadas até 75 km por hora e 90 km por hora, respectivamente”.

Mas ainda vamos ter uns dias de calor e sol para aproveitar. Até quinta-feira, as temperaturas máximas vão variar ainda entre os 21 e os 27 graus Celsius, começando a descer entre um e dois graus no dia seguinte e, depois, já acentuadamente, no sábado, antevê a meteorologista Joana Sanches, do IPMA.

PUB

PUB

PUB

Os termómetros descerão mais um pouco no domingo, dia em que está prevista uma temperatura máxima para Lisboa de 15ºC (menos dez graus do que esta terça-feira). Em Bragança, a descida da temperatura máxima ainda será mais abrupta, passando de 22ºC para apenas 9ºC no domingo, exemplifica Joana Sanches. As baixas temperaturas associadas ao vento forte de litoral Oeste com rajadas fortes vão dar origem a “desconforto térmico”, avisa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No sábado e domingo, as temperaturas máximas deverão já variar entre os 12 e os 16ºC, com excepção do interior Norte, onde se prevê que oscilem entre 6 e 11ºC, segundo o instituto. Já os valores da temperatura mínima deverão ser inferiores a 10ºC e chegarão mesmo aos 0ºC em algumas regiões do interior.

Para piorar o cenário, há alguma probabilidade de chuva fraca no Norte e no Centro do país logo no sábado e a probabilidade de neve nas terras altas, nomeadamente na serra da Estrela.

Na terça e na quarta-feira da próxima semana também há probabilidade de ocorrer precipitação, segundo as previsões já disponíveis, que se ficam por esses dias. Vai ser, assim, preciso esperar mais uns dias para ver se o tempo muda e se este ano ainda haverá um Verão de São Martinho.

PUB