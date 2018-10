Orçamento: PCP reúne comité central para confirmar voto a favor

O comité central do PCP, órgão dirigente alargado entre congressos, reúne-se no domingo, em Lisboa, devendo confirmar um inédito quarto voto seguido favorável, na generalidade, ao Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

Fonte comunista disse à agência Lusa que os cerca de 150 membros da estrutura estão convocados a partir das 11h para discutirem “a situação política e social do país” e “as tarefas do partido”.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, vai protagonizar a conferência de imprensa de apresentação de conclusões, ao final da tarde, na sede nacional na Rua Soeiro Pereira Gomes.

O PCP é o único partido da maioria de esquerda com posições conjuntas que viabilizaram o Governo do PS que ainda não assumiu o voto favorável à proposta de OE2019, o quarto e último da legislatura.

BE e PEV já se declararam a favor do documento, o qual foi negociado pelo executivo socialista com cada uma daquelas forças políticas, bilateralmente, e também com o PAN.

A reunião de domingo vai ser o terceiro encontro do género do ano de 2018, após encontros semelhantes dos membros do comité central comunista em Janeiro e em Junho.

O debate e a votação na generalidade do OE2019 realiza-se nas próximas segunda e terça-feira, no Parlamento, e a sua votação final global, após o período de discussão na especialidade, com possibilidade de introdução de alterações por todos os partidos, está agendada para 29 de Novembro.

