António Costa diz que o interior é "enorme oportunidade que está por explorar"

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje na Guarda que o interior do país "não é um fardo" nem um problema, mas antes a "enorme oportunidade que está por explorar".

"Quando no interior tivermos tanto crescimento como aquele que temos no litoral, o país terá duplicado a sua capacidade de crescer. E essa é a oportunidade que nós temos", disse António Costa.

O primeiro-ministro discursava no final de uma visita à empresa Coficab, em Vale de Estrela, Guarda, onde assistiu ao lançamento de um projecto de investimento avaliado em 38,1 milhões de euros.

"E, por isso, eu digo que o interior não é um fardo, o interior não é um problema. O interior, pelo contrário, é a enorme oportunidade que está por explorar. E é essa exploração que nós temos que fazer e que temos que agarrar e que temos agora a oportunidade de fazer", rematou.

No seu discurso, referiu que olhando para o mapa nacional, a realidade diz "que o enorme potencial que o país tem por aproveitar, que não tem aproveitado ao longo de décadas, é precisamente" o interior.

"E, portanto, se queremos crescer, é toda esta faixa que vem desde o barrocal algarvio até à fronteira de Trás-os-Montes com a Espanha, que nós temos de ser capazes de mobilizar, de valorizar, e ajudar a fazer o país crescer, assumiu.

No entanto, segundo o líder do Governo, "para fazer não basta falar, não basta ter um secretário de Estado para a Valorização do Interior".

"É preciso termos políticas concretas e integradas que permitam essa valorização do interior", rematou.

António Costa lembrou ainda que o Governo que lidera procedeu à reabertura de mais de 20 tribunais que tinham sido encerrados, à criação de Lojas do Cidadão no Interior e já procedeu a "uma primeira intervenção nas portagens".

Disse ainda que o grande investimento que está actualmente a ser feito na ferrovia é na Linha da Beira Alta e na Linha da Beira Baixa, também no interior do país.

Segundo António Costa, apoiar as empresas, a internacionalização, a valorização do interior e a inovação, significa "mais empresas" e "mais emprego".

O primeiro-ministro presidiu na Guarda à assinatura de um contrato de incentivos fiscais ao projecto de investimento da fábrica Coficab.

Com o desenvolvimento deste projecto, segundo o executivo - em que a empresa beneficiará de um crédito fiscal em sede de IRC de 20% e isenção em sede do Imposto do Selo até ao montante máximo de 5,7 milhões de euros - serão criados mais 129 postos de trabalho até 31 de Dezembro de 2022, bem como se garante a manutenção dos atuais 492 empregos.

Na sessão, Hichem Elloumi, presidente do Grupo Coficab disse que "a Guarda é muito especial" para a empresa e assumiu que, com o investimento a realizar, "o futuro da indústria automóvel é escrito na Guarda".

O ministro da Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira observou que a unidade fabril "é líder mundial no sector em que trabalha".

A comitiva do primeiro-ministro foi recebida com um protesto da FENPROF, com os manifestantes a gritarem palavras de ordem e a empunharem cartazes com mensagens como "O tempo de serviço não se negoceia - conta-se" e "Basta de desvalorização! Professores exigem respeito".

