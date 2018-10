Reformas antecipadas

Verifica-se um alarido muito grande acerca da penalização das reformas antecipadas, mas em princípio todas as reformas antecipadas devem ser penalizadas, pois quem as pede é porque tem outros interesses superiores a essa penalização. Argumenta-se que têm longos períodos de descontos para a segurança social, sem nunca dizerem os benefícios que tiveram, tais como assistência médica, abono de família dos filhos, subsídios de desemprego, etc.. Que um mês de reforma hoje equivale a vários anos de descontos no inicio da carreira, incluindo a parte da entidade patronal. E que se o beneficiário tiver tido dois ou três filhos, durante um longo período o montante dos abonos de família que recebeu, em muitos casos, foi superior aos descontos que fez.

Miguel Oliveira Rodrigues, Lisboa

Fake news

Para quem não terá fraca memória, todos se recordarão do modo como a generalidade dos membros do Governo PSD/CDS, chefiado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, respondia às questões incómodas, mas regra geral verdadeiras, que lhes eram postas, e que pareciam não ser do seu agrado. Pois a resposta era invariavelmente sempre a mesma, e com tom idêntico : Não é verdade, não é verdade.

Aqui está como as fake news já eram usadas naquele período pelo Governo anterior, ou seja antes da liturgia Trump, ou já com ela conectada. É só para recordar, e ter em atenção no próximo período político em Portugal.



Fernando Emanuel de Freitas, Carcavelos

Secretários de Estado já não são ajudantes

A polémica em torno da nomeação de João Galamba para secretário de Estado da Energia pareceu-me estéril. Como é possível dizer que não percebe nada de energia, quando foi porta-voz do PS, com múltiplas intervenções na área económica, sempre pronto a responder a todas as perguntas dos jornalistas, da mais diversa índole, incluindo a energia, claro. O PS, parece-me óbvio, não delegaria a sua representação numa pessoa pouco qualificada, com falta de conhecimentos. O ministro do Ambiente e da Transição Energética, Matos Fernandes, vem, agora, revelar que foi ele que escolheu João Galamba e disse, e bem, que este complementa o seu saber. Na verdade, o PS não parte do princípio de que os secretários de Estado são meros ajudantes do ministro respectivo, como eram conhecidos no tempo do cavaquismo. O mais estranho é que os que defendiam a tese dos ajudantes para os secretários de Estado estão agora muito preocupados com a alegada falta de saber de João Galamba. A nossa direita assemelha-se, cada vez mais, a um poço de contradições, o que só serve para a desacreditar ainda mais, se possível.

Simões Ilharco, Lisboa

