Penha de França assegura manutenção de espaços públicos com máquina ecológica

Na Penha de França, a manutenção e conservação de espaços públicos já é feita sem recurso a qualquer herbicida. Desde Outubro que os serviços de limpeza desta freguesia são assegurados por uma nova máquina que utiliza exclusivamente o vapor de água a altas temperaturas para limpar os terrenos em que crescem ervas daninhas. Além disso, o aparelho retira ainda sujidade das paredes e limpa a calçada sem a danificar.

O glisofato, um herbicida que tem sido apontado por várias entidades como nocivo para a saúde, era usado até há algum tempo como forma de conter o avanço de qualquer espécie invasora no espaço público. “Temos vindo a tentar várias coisas. Vinagre, sal; meios para conseguir matar ervas daninhas que não têm sido bem-sucedidos”, diz Sofia Dias, presidente da junta.

Foi com base nesta tentativa falhada de encontrar um substituto viável para o herbicida nocivo que chegaram a esta máquina totalmente ecológica. O aparelho aquece a água a 150º, que depois é transformada em vapor através de um sistema de aproveitamento de óleo alimentar. Segundo a responsável da junta, outros métodos sem recorrer a herbicidas apenas atrasavam o crescimento das plantas sem as matar efectivamente.

De acordo com um estudo publicado pela Universidade do Algarve, em 2016, o aparelho é tão eficaz quanto um herbicida, não tendo a si associado os problemas desse produto químico.

“Para além de ser ecológico, ainda permite remover pastilhas elásticas, que são um grande problema na manutenção e conservação do espaço público”, acrescenta a autarca. A presidente elogia ainda o desempenho da máquina em relação à calçada porque, como “só utiliza água, não desaglomera as pedras nem as pole” como outros sistemas fazem.

A limpeza de passadeiras é outra das funcionalidades da máquina. Nas palavras da autarca é importante proceder a esta medida de manutenção pois com o tempo vão perdendo a cor e clareá-las pode ter um impacto positivo na segurança rodoviária.

Para já, há apenas uma monda técnica que serve todos os espaços públicos da freguesia. No futuro, poderá haver a necessidade de investir em mais, se as circunstâncias assim o exigirem.

