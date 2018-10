Moreira espera que novo bairro D. Leonor esteja pronto "nos próximos meses"

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse nesta terça-feira esperar que esteja pronto "nos próximos meses" o novo bairro Rainha D. Leonor, resultado de uma parceria com privados que classificou como um "modelo excelente".

"Estou muito satisfeito com o que vi. O que estava no projecto está cumprido. Espero que fique pronto rapidamente. Quando à conclusão, julgo que será nos próximos meses, mas não gosto de me comprometer com prazos", afirmou o independente, notando que o fim da empreitada depende do "promotor".

O autarca, que visitou as obras e um andar modelo do novo bairro, apresentou como "um modelo excelente" a parceria com o privado que está a construir "70 habitações novas" para acolher as "42 famílias" do antigo bairro, em troca de capacidade construtiva nas imediações.

"Este é um modelo excelente. Temos aqui 42 famílias, conseguimos receber 70 habitações sociais e a Câmara não tem nenhum dispêndio", disse Rui Moreira aos jornalistas.

O autarca independente notou que a reacção dos residentes no antigo bairro municipal tem sido "positiva".

Moreira referiu ainda que o modelo da parceria com privados "não é replicável em todo o lado", mas admitiu que gostaria de o "replicar noutras zonas da cidade".

O presidente da Câmara preferiu "não dar exemplos", explicando que, para o negócio ser possível, "é preciso que a parte cedida ao privado tenha um valor comercial que compense a construção de habitação social".

"Isso tem de ser visto caso a caso. E também deve ser visto à luz do Plano Diretor Municipal [PDM]. Eu considero que, no PDM, em algumas zonas da cidade deve aumentar-se a densidade. Se isso acontecer criamos zonas mais apetecíveis", observou.

De acordo com a apresentação feita numa reunião camarária de Março de 2017, o novo bairro, de "classe energética A+", vai ter 70 casas, lavandarias separadas das cozinhas, parque infantil, sala para a associação de moradores e sala de estudo.

Na ocasião, o então vereador da Habitação, Manuel Pizarro, assegurou que "todos os moradores actuais" do bairro teriam casa no novo complexo.

Pizarro indicava a perspectiva de sobrarem, no novo bairro, "cerca de 20 habitações para atribuir a outros residentes".

Naquela altura, foi referido que o antigo bairro Rainha D. Leonor era composto por cinco edifícios com 100 fogos.

A empreitada de demolição e construção das novas casas estava orçada 3,5 milhões de euros, a cargo do privado.

