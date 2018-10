Incêndios: Regressar para contar histórias de resistência

No episódio desta semana do programa Com Tempo e Alma, o fotojornalista Adriano Miranda conversa com Patrícia Carvalho, uma das jornalistas do PÚBLICO que cobriu os incêndios do ano passado e que acaba de lançar o retrato Ainda aqui estou, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Os colegas falam sobre as pessoas que resistiram aos incêndios em Pedrógão Grande e outras localidades no Centro e interior do país, a importância de acompanhar estas histórias e sobre o retrato marcante de Manuel Francisco, que mereceu um Prémio Gazeta atribuído a Adriano Miranda e ilustra a capa do livro.

Foto ADRIANO MIRANDA

Com Tempo e Alma: Um jornalista do PÚBLICO e uma especialista convidada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

