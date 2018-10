A maior ponte marítima do mundo liga Macau a Hong Kong e já foi inaugurada

Após nove anos de construção, a maior travessia marítima do mundo que liga Macau a Hong Kong (e a cidade chinesa de Zhuhai) foi inaugurada na manhã desta terça-feira pelo Presidente da China, Xi Jinping. A estrutura principal mede 29,6 quilómetros, com uma secção em ponte de 22,9 quilómetros e um túnel subaquático de 6,7 quilómetros, numa extensão total de 55 quilómetros. Antes, podia demorar mais de oito horas a percorrer a distância entre Hong Kong e Macau, mas as duas cidades ficam agora separadas por cerca de uma hora. Mas nem toda a gente a pode utilizar.

A construção desta ponte foi sendo criticada por ser "desnecessária" e por servir como ferramenta de propaganda do regime de Pequim. Alguns grupos ambientalistas culpam a sua construção pela queda do número de golfinhos-brancos na região, uma espécie já ameaçada. Além disso, de modo a travar migrações descontroladas e por causa das diferentes regras de trânsito (em Hong Kong guia-se pela esquerda, à inglesa), a utilização da ponte está dependente de uma autorização, e para a obter os candidatos terão de já ter pago um determinado valor em impostos ao Governo chinês, "trabalhar numa reconhecida empresa tecnológica" ou já ter feito um donativo no valor de cinco milhões de dólares a uma instituição de caridade. Por isso, muitos dizem que a utilização da ponte está apenas reservada a algumas elites.

A construção começou em 2009 e previa-se a abertura para 2016, mas vários problemas, como acidentes de trabalho, uma investigação de corrupção, obstáculos técnicos e derrapagens orçamentais obrigaram a um adiamento da inauguração. A ponte custou aos três governos cerca de 1,9 mil milhões de euros, de acordo com o South China Morning Post.

A directora dos Serviços de Turismo de Macau assume que esta travessia vai funcionar também como uma atracção para os viajantes. "A própria ponte vai ser uma atracção turística, para os turistas tirarem fotografias e para a atravessarem", afirmou Maria Helena de Senna Fernandes, durante uma entrevista conjunta organizada no âmbito do Fórum de Economia de Turismo Global que teve início em Macau nesta terça-feira e termina na quarta-feira.

"Este é o tempo para capitalizar oportunidades para Macau", tanto no comércio como no turismo, defendeu a responsável, poucas horas depois de ter sido inaugurada a mega ponte que vai servir o projecto da Grande Baía, que visa criar uma metrópole mundial a partir dos territórios de Hong Kong, Macau e nove localidades da província chinesa de Guangdong (Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing), com mais de 60 milhões de habitantes. PÚBLICO e Lusa