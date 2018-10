Défice de 0,2% já assume que 590 milhões nunca serão descativados

Seguindo uma prática já usada em orçamentos anteriores, o Governo está, no cálculo da meta de défice para o próximo ano, a assumir logo à partida que não irá descongelar uma parte substancial das cativações que estão previstas na proposta de OE entregue no parlamento. Em causa estão 590 milhões de euros que, caso viessem a ser descongelados, poderiam, num cenário em que tudo o resto se mantivesse igual, conduzir a um défice de 0,5% em vez dos 0,2% que são apresentados como meta para o próximo ano.

O alerta partiu da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), que no seu relatório preliminar de análise ao Orçamento do Estado (OE) para 2019 enviado na semana passada à Assembleia da República alerta que "a assunção de valores diferentes para o saldo global nos documentos de política do Ministérios das Finanças (relatório e projecto de plano orçamental) indicia a disposição política de executar menos 590 milhões de euros do que o orçamento ora proposto à Assembleia da República”.

“O indício de sobre-orçamentação contraria o princípio da transparência. O documento em apreciação na Assembleia da República não reflecte nem especifica as poupanças que o Governo pretende realizar em sede de execução e este facto inibirá a avaliação precisa da evolução da execução orçamental”, acrescentam os técnicos que têm como tarefa apoiar os deputados na análise das questões orçamentais.

A UTAO calcula que há "uma discrepância de 590 milhões de euros, ou 0,3% do PIB, entre o valor que o Ministério das Finanças atribui ao saldo orçamental e o valor que a UTAO apura para a mesma variável com base nos mapas da proposta de lei e nos ajustamentos efectuados pelo Ministério das Finanças na passagem de saldos da contabilidade pública à contabilidade nacional”.

Em causa, como confirma o Ministério das Finanças nas respostas dadas a diversos meios de comunicação social, estão os valores de parte das cativações (relativos aos consumos intermédios) que, embora surjam incluídos na despesa nos mapas orçamentais que serão levados a votação no parlamento, são retirados no relatório quando se apresentam os valores em contabilidade nacional e se calcula o défice de 0,2%.

As despesas cativadas são verbas previstas nos orçamentos dos serviços, mas que apenas podem ser efectivamente realizadas após autorização expressa do ministro das Finanças.

As Finanças assinalam ainda que a contabilização imediata na meta do défice do não descongelamento de parte das cativações é uma prática habitual nos orçamentos. "O ajustamento feito em 2019 é igual ao que foi feito em 2018, e semelhante ao que tem sido prática em todos os Orçamentos do Estado”, refere um comunicado enviado já esta terça-feira pelo Ministério das Finanças.

No momento de apresentação da proposta de orçamento para 2017, também tinha sido assinalado, após alerta da UTAO, que a meta do défice apresentada pelo Governo assumia que 516 milhões de euros de cativações nunca seriam descongelados. No final desse ano, as verbas que ficaram por descativar até foram superiores a esse montante.

Para além desta questão, os técnicos da UTAO apontam ainda problemas na forma como algumas medidas temporárias são consideradas pelos Governo no OE 2019. A UTAO diz que foram “encontradas divergências no apuramento pontual de algumas medidas, o que coloca reservas quanto ao [seu] efeito orçamental”. Na prática, o Governo considera um conjunto de medidas como sendo temporárias, enquanto a UTAO considera que algumas delas dizem respeito a despesas de investimento (prevenção de incêndios) ou não decorrem directamente do apoio excepcional ao sector financeiros (compensação dos lesados do BES).

Neste caso, esta diferença na classificação das despesa tem um impacto significativo no valor encontrado para o défice estrutural. Também a Comissão Europeia revela ter divergências com o Governo a este nível, apontando para uma redução do défice estrutural de apenas 0,2 pontos percentuais em 2019, enquanto o OE apresenta uma redução de 0,3 pontos percentuais.

Para a UTAO, incluindo os dois problemas identificados, pode-se estar mesmo perante um cenário de não alteração do défice estrutural, o que colocaria o orçamento português ainda mais longe da exigência de Bruxelas de redução anual de 0,6 pontos.

