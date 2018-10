Helena Roseta demite-se. PS e PSD adiam votação de alterações ao arrendamento

A deputada independente do PS, Helena Roseta, vai apresentar a sua demissão do cargo de coordenadora do grupo de trabalho parlamentar sobre habitação, apurou o PÚBLICO. A também vereadora da Câmara de Lisboa bate com a porta alegadamente devido à decisão dos deputados do PS de pedirem o adiamento da votação das propostas relativas ao arrendamento acessível e à redução do IRS para senhorios.

Ao que o PÚBLICO apurou, os deputados do BE e do PCP votaram contra este adiamento, mas o PSD juntou-se na votação. Os deputados querem atirar a discussão destes documentos para depois do Orçamento do Estado. A votação vai ser colocada a ratificação da reunião da Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território, onde está incluído este grupo de Trabalho.

Como o PÚBLICO noticiou, o extenso pacote de alterações em matéria de habitação e arrendamento tem vindo a ser discutido há meses num grupo de trabalho coordenado pela deputada independente Helena Roseta. As votações indiciárias a todas estas propostas foram sucessivamente adiadas. Elas arrancaram na semana passada e deveriam ser concluídas esta semana, de modo a estarem concluídas antes de os deputados se concentrarem na discussão do Orçamento do Estado. Tal acabou por não acontecer.

