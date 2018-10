Habitação: Adiamento para depois do OE impede entrada em vigor em Janeiro

Algumas das propostas que estavam a debate no grupo de trabalho da habitação, e cuja votação indiciária estava prevista para hoje, mas acabou adiada com os votos do PS e do PSD, têm implicações orçamentais. Este adiamento para depois da aprovação do Orçamento do Estado para 2019 vai implicar que, mesmo que venham a ser aprovadas este ano, já não poderão entrar em vigor nesta legislatura, por causa da chamada Lei Travão, como alertou, em declarações ao PÚBLICO o presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação (CAOTDPLH), o bloquista Pedro Soares.

O pedido de adiamento foi feito na reunião do Grupo de Trabalho da Habitação, e as divergências apresentadas desde logo nesta matéria levaram os deputados a concordar que tal decisão não poderia ser tomada no grupo de trabalho, e sempre ratificada numa reunião da Comissão de que ele emana. O presidente da CAOTDPLH admitiu ao PÚBLICO não ter dúvidas de que o pedido de adiamento vai ser aprovado, e lamentou a apresentação deste pedido. "A situação é tão estranha e ao arrepio do trabalho que vinha sendo feito desde Maio que a própria Coordenadora do Grupo de Trabalho, Helena Roseta, apresentou a renúncia à coordenação logo após a votação do requerimento", sublinha Pedro Soares.

“Quando estamos perante uma emergência social [a crise habitacional], o PS decide adiar de novo a legislação. As boas leis não são necessariamente as que demoram muito tempo a serem aprovadas — e este pacote legislativo já vem desde Maio — mas as que conseguem responder no tempo adequado à nossa democracia, às necessidades do país e dos cidadãos”, afirmou.

Pedro Soares diz que o Bloco trabalhou “ao longo destes meses” para procurar consensos à esquerda. “Apresentou iniciativas legislativas próprias, fez propostas de alteração às propostas do Governo, nomeadamente na Renda Acessível, numa clara disposição para que fosse possível prosseguir com um entendimento no seio da maioria parlamentar também sobre estas matérias tão sensíveis. O PS optou hoje por defraudar este esforço”, criticou.

Também o PCP, que desde logo anunciou a sua intransigência na atribuição de benefícios fiscais, mas admitiu viabilizar o restante diploma se o Governo deixasse cair o Balcão Nacional de Arrendamento. Mas o Governo optou por propor a criação de um sistema de injunções.

“O PS parece querer mudar a agulha e entender-se para as leis da habitação com quem trouxe o país para a crise que se vive no acesso ao direito à habitação, com especial gravidade nos maiores centros urbanos. O resultado advinha-se preocupante”, termina Pedro Soares.

Os bloquistas críticam também a posição do PS, quando refere que as medidas vão a tempo de entrar em vigor em Janeiro, porque em causa estarão propostas apresentadas pelo Governo. “Mas isso significa que todos os outros partidos que apresentaram propostas e têm estado disponíveis para discutir, vão ser desprezados? Todo este processo é lamentável”, conclui.

