Decisão inédita: Comissão Europeia chumba orçamento de Itália

Numa decisão inédita, a Comissão Europeia anunciou a rejeição do Orçamento do Estado de Itália para 2019, o chumbo foi anunciado oficialmente pelo comissário europeu Valdis Dombrovskis, depois de o Governo italiano se ter recusado a alterar os planos orçamentais tal como Bruxelas tinha pedido. E pouco depois de o primeiro-ministro italiano, Antonio Conte, ter afirmado que “não há plano B” para o orçamento - que inclui aumentos da despesa, reversões de reformas estruturais e redução de impostos.

O governo italiano tem, agora, três semanas para entregar uma nova versão do documento, porque que este documento “vai abertamente contra” as regras europeias, explicou Valdis Dombrovskis, que aproveitou para enviar um recado: "não se pode curar o endividamento com mais dívida”.

PUB

O Governo italiano admite que a sua proposta de Orçamento não cumpre as regras europeias, mas decidiu fazer braço de ferro, argumentando que estas medidas são necessárias para fazer face à lentidão que se regista na recuperação do PIB e às condições difíceis que vivem os estratos mais pobres da população.

PUB

PUB