BPI lucra 529,1 milhões até Setembro

O BPI registou, nos primeiros nove meses de 2018, um lucro consolidado de 529,1 milhões de euros, face aos 22,6 milhões de euros que obteve no período homólogo, adiantou hoje o banco, em comunicado ao mercado.

“A actividade em Portugal contribuiu com 324,4 milhões de euros (61% do total) para o resultado consolidado. Mais de metade dessa cifra é suportada pelo resultado recorrente das operações em Portugal, de 164,2 milhões de euros, que representa um crescimento de 20% face ao mesmo período de 2017”, avançou o BPI.

O banco explicou que contribuíram para estes resultados “as vendas da participação na Viacer (59,6 milhões de euros, já registados no primeiro trimestre), da BPI Gestão de Activos e BPI GIF (61,8 milhões de euros, registados no segundo trimestre) e dos negócios de acquiring/TPA (42,0 milhões de euros, registados no terceiro trimestre)”.

Em Fevereiro de 2017, o CaixaBank ficou com 84,5% do BPI na sequência do lançamento, em 2016, de uma oferta pública de aquisição do banco português. Os accionistas do BPI votaram a 29 de Junho último, em assembleia-geral, a saída de bolsa do banco.

