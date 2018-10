António Costa: Portugal 2020 tem mais 5000 milhões para investimento

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta terça-feira que no ano passado houve um aumento do investimento privado no país de 9% e adiantou que na reprogramação do Portugal 2020 há mais cinco mil milhões de euros para investimento.

"No ano passado o aumento do investimento privado no país foi de 9%. Ao Estado compete criar melhores condições para que se possa investir...Hoje, chegaram quatro mil milhões de euros para que possam investir", afirmou António Costa, em Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, onde inaugurou a empresa Roclayer.

O primeiro-ministro sublinhou que é necessário cada vez mais que as autarquias compreendam que, satisfeitas as necessidades básicas das populações, a grande prioridade é mobilizarem-se para o desenvolvimento económico e social.

"Na reprogramação do Portugal 2020 há mais cinco mil milhões de euros para que as empresas possam continuar a investir. Queremos que invistam acima de tudo no interior. E, desses cinco mil milhões de euros, 1.700 milhões só podem ser utilizados por empresas que invistam no Interior", afirmou.

O chefe do Governo sublinhou que é essencial e prioritário criar mais e melhores condições para que as empresas possam investir no Interior e adiantou que o Orçamento do Estado para 2019 cria novas condições para que isso possa acontecer.

"Só criando emprego fixamos população. As infraestruturas são essenciais, mas se não houver emprego de qualidade, não conseguimos dar a volta", frisou.

Costa realçou que são necessários mais recursos, que estão disponíveis para aproveitar no Interior com todo o seu potencial.

Já sobre o investimento da empresa Roclayer, o primeiro-ministro felicitou o empresário e administrador Simão Rocha e a Câmara de Vila Velha de Ródão.

"Este investimento só é possível graças à existência de um empreendedor que acredita e que investe no Interior", concluiu.

