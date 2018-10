Agosto bateu recorde de compras de portugueses no estrangeiro

Os meses do Verão assistiram a novos máximos de compras no estrangeiro com cartões portugueses, com Agosto a bater novo recorde ao atingir os 384 milhões de euros (por via de 7,7 milhões de operações).

De acordo com o Banco de Portugal, que divulgou os dados esta terça-feira, nos “últimos cinco anos, as compras efectuadas com cartões portugueses no estrangeiro têm crescido progressivamente”.

No Verão deste ano, destaca o banco central, “atingiu-se o recorde “com 22,2 milhões de operações, no valor de 1093 milhões de euros, nos meses de Julho, Agosto e Setembro”. Registou-se ainda, nota a instituição liderada por Carlos Costa, “o maior crescimento relativamente ao período homólogo: 34% em quantidade e 24% em valor”, ligado ao turismo de lazer e de negócios.

Em média, foram gastos 49 euros por cada compra, sendo que nada é referido sobre levantamentos de numerário.

Pela sua proximidade, Espanha é o país que mais se destaca em termos de valor de compras, com 25% do total registado entre Julho e Setembro, seguindo-se depois o Reino Unido (20%), França (11%), Irlanda (7%), Países Baixos (6%), EUA (4%), Luxemburgo (4%). Os outros 23% estão englobados na rubrica de “restantes países”.

Os dados do Banco de Portugal não analisam as compras em Portugal com cartões estrangeiros, mas é natural que estas tenham crescido no período em análise, graças ao aumento do turismo. Os últimos dados do INE, referentes à actividade turística no sector hoteleiro, davam conta de uma subida dos proveitos totais para 522,5 milhões de euros (mais 3,5% em termos homólogos, embora com uma tendência de desaceleração nos últimos meses).

Já em termos de balança comercial, os dados do Banco de Portugal mostram que as exportações de viagens e turismo (ligado à chegada de turistas) atingiram os 11.109 milhões entre Janeiro e Agosto deste ano, mais 12,2% face ao mesmo período do ano anterior. Por seu lado, as importações (saídas de residentes nacionais) subiram 8,1% para 3141 milhões de euros. O saldo está agora nos 7968 milhões (mais 14%).

