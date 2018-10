Mais de 25 mil BMW vão ser chamados à revisão em Portugal

Quase 25.100 veículos BMW estão abrangidos pela chamada à revisão do fabricante alemão de automóveis, que no total envolve 1,6 milhões de viaturas devido a problemas no circuito de refrigeração dos gases do escape. Fonte oficial da marca em Portugal referiu à agência Lusa que no país “estão afectados 25.084 veículos por esta acção técnica”, que, segundo a BMW, inclui as viaturas produzidas entre Agosto de 2010 e Agosto de 2017.

A 8 de Agosto foi dada a informação que quase 2400 viaturas da BMW seriam chamadas à revisão em Portugal, num total de 324 mil veículos com motor a gasóleo em toda a Europa, devido a perigo de incêndio.

“Não haverá custos para os clientes”, garantiu fonte oficial, na altura, acrescentando que o processo demora entre uma a três horas, “dependendo se a parte respectiva tem defeito e tem que ser mudada, ou não”.

Informação actualizada pela marca alemã, enviada à Lusa nesta terça-feira, refere que uma investigação da BMW revelou que um “mau funcionamento do módulo de recirculação dos gases de escape (EGR) pode, em casos extremos, originar um fogo em alguns modelos com motores a gasóleo”.

“O Grupo BMW decidiu levar a cabo uma acção técnica para verificar o módulo EGR e substituir eventuais componentes danificados em possíveis veículos a gasóleo afectados”, segundo o mesmo texto, o qual indica que, em alguns casos, o radiador do módulo EGR pode apresentar fugas de líquido de refrigeração que se acumula.

“Quando combinado com sedimentos de óleo e carvão, este líquido pode tornar-se combustível. Devido às altas temperaturas dos gases de escape nesta unidade, estes depósitos podem inflamar-se e provocar, em casos extremos, um fogo”, explicou a marca.

Depois das acções técnicas de Agosto, a marca avançou com análises de casos individuais que não estavam incluídos inicialmente e que “não demonstraram possuir qualquer tipo de risco significativo para os clientes”.

“Ainda assim, foi decidido reduzir ainda mais qualquer tipo de risco, alargando as diferentes acções técnicas por país, de forma a manter a confiança dos clientes no nosso produto”, pelo que as duas acções técnicas envolvem 1,6 milhões de veículos em todo o mundo.

“Na Europa estão afectados 1,18 milhões de veículos, sendo que em Portugal 25.084 veículos são afectados”, segundo a mesma informação da BMW, que garante que todos os clientes com veículos envolvidos nesta acção técnica serão contactados.

