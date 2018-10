Cristiano Ronaldo, "feliz e confiante” no regresso a Old Trafford

Chegou o dia daquele que será, provavelmente, um dos jogos mais antecipados da fase de grupos desta Liga dos Campeões. Em Old Trafford, o Manchester United vai receber a Juventus (20h, Eleven Sports 2), o que, por si só, já seria um jogo a merecer honras de cabeça de cartaz, mas este confronto entre dois “grandes” do futebol europeu tem um simbolismo suplementar. Será mais um regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford, ele que foi ídolo do Teatro dos Sonhos durante seis temporadas, onde se projectou definitivamente como uma “estrela” maior do futebol mundial.

O passado de Cristiano Ronaldo nos “red devils” faria dele o jogador ideal para estar na conferência de imprensa de antecipação do jogo e foi o que aconteceu. Como se esperava, os jornalistas aproveitaram esta rara presença de CR7 na sala de imprensa para o questionarem sobre a acusação de violação de que é alvo. “Sei que sou um exemplo, dentro e fora do campo. Tenho sempre um sorriso, sou um homem feliz e abençoado, jogo num clube fantástico, tenho uma família fantástica, tenho quatro filhos, sou saudável, e o resto não interfere”, começou por responder Ronaldo a uma pergunta sobre se sentia tranquilo.

PUB

Depois, perguntaram-lhe directamente sobre Kathryn Mayorga, a mulher que o acusa de violação. “De novo, não ouviu o que eu disse? Sou um homem feliz. Fizemos um comunicado há duas semanas. Os meus advogados estão confiantes e eu também. O mais importante é eu sentir-me bem a jogar futebol, aproveitar a minha vida. Tenho pessoas a tratar da minha vida, e a verdade está sempre em primeiro lugar”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta será a segunda vez que Ronaldo defronta o Manchester United em Old Trafford, mais de cinco anos depois de o ter feito nos oitavos-de-final da Champions como jogador do Real Madrid. Marcou um golo nesse jogo da segunda mão que terminou numa vitória “merengue” por 2-1 e que valeu a qualificação para os quartos-de-final — já tinha marcado no empate (1-1) no Bernabéu e ainda defrontou o United uma terceira vez em 2017, na Supertaça Europeia, como suplente utilizado, ficando em branco no triunfo dos “blancos” por 2-1. Este será também o reencontro de Ronaldo com José Mourinho, que foi seu treinador no Real entre 2010 e 2013. “Um treinador experiente”, disse Ronaldo sobre o compatriota. “Um dos melhores de sempre”, declarou Mourinho sobre Ronaldo.

PUB

Este jogo em Old Trafford será uma espécie de estreia “a sério” de Ronaldo na Champions com a camisola da Juventus, depois de ter feito 29 minutos no Mestalla frente ao Valência, até ser expulso com um vermelho directo. Mesmo sem CR7, a Juventus ganhou esse jogo, como também venceu o jogo seguinte (3-0 ao Young Boys) enquanto Ronaldo cumpria um jogo de suspensão. Regressa agora ao palco da Champions para tentar o seu primeiro golo europeu pela “Juve”, ele que já marcou cinco em nove jogos na Série A.

Também era inevitável que questionassem Ronaldo sobre o mau momento do Real Madrid. “Não tenho de falar de outros clubes. Todos conhecem a minha história com o Real e não é o momento, nem sou a pessoa adequada para falar do Real”, limitou-se a dizer o melhor marcador da história dos “blancos”, estatuto conquistado ao longo de nove temporadas.

PUB