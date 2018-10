Caroline Wozniacki mantém-se na defesa do título

Antes de entrar no Singapore Indoor Stadium, para assistir ao encontro entre a filha Caroline e Petra Kvitova, Piotr Wozniacki falou com os jornalistas e deixou um aviso: “Podem apoiar, podem fazer muitas coisas, mas treinar os filhos, não!” Uma declaração estranha de quem acompanha Caroline desde sempre e de quem a levou ao primeiro lugar do ranking, em 2010, à conquista de um torneio do Grand Slam, no início deste ano, na Austrália, e à conquista do BNP Paribas WTA Finals, no final da época passada. Nesta terça-feira, Caroline Wozniacki obteve uma vitória importante para defender esse título, ao bater Kvitova, por 7-5, 3-6 e 6-2.

“Ela disse: ‘Pai, se parares eu também paro’, Que posso fazer?”, revelou Piotr Wozniacki que, pontualmente, tem trazido outros treinadores para dar uma visão diferente e não deixar que a relação caia na rotina. O último foi Sascha Bajin, que a deixou após o triunfo da dinamarquesa na última edição do Masters feminino, para acompanhar Naomi Osaka.

PUB

“Ela venceu toda a gente, levou o troféu de Singapura e, pouco depois, venceu na Austrália. Os pais ficaram orgulhosos, mas no dia seguinte, fomos treinar. Há três coisas importantes no ténis feminino: a primeira é disciplina; a segunda, disciplina; e a terceira, disciplina”, frisou o pai da número três mundial.

PUB

No duelo de 2h19m, entre duas jogadoras derrotadas na jornada inaugural do Grupo Branco, Wozniacki salvou oito dos 13 break-points que enfrentou e assinou 19 winners, cometendo somente 14 erros.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Hoje joguei muito melhor e penso que respondi, servi e mexi-me bem. Frente a Petra, temos que fazer o nosso jogo, por isso tentei focar-me e devolver muitas bolas. Acreditei e lutei até ao fim”, disse a dinamarquesa, após a sexta vitória sobre a bicampeã de Wimbledon, mas a primeira nos últimos quatro anos.

Kvitova, quinta no ranking e campeã em 2011 deste evento, então disputado em Istambul, somou 40 winners, mas também acumulou outros tantos erros não forçados.

No segundo encontro do dia, Elina Svitolina (7.ª) derrotou Karolina Pliskova (8.ª), em quase duas horas: 6-3, 2-6 e 6-3. A ucraniana lidera o Grupo Branco, mas, ao ceder um set, ainda não tem garantida a qualificação para as meias-finais, precisando de vencer uma partida diante de Wozniacki. Embora as quatro jogadoras do Grupo Branco tenham possibilidades matemáticas de se qualificarem para a fase seguinte, Pliskova terá a tarefa mais difícil, pois já soma duas derrotas.

PUB