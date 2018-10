Bayern triunfa em Atenas

Levou mais de meio jogo, mas o Bayern Munique conseguiu sair vitorioso de Atenas nesta terça-feira, triunfando no Estádio Olímpico da capital grega por 2-0 sobre o AEK, em jogo da terceira jornada do Grupo E e que terá ainda nesta noite em Amesterdão o Ajax-Benfica.

Depois de uma primeira parte em que a formação bávara sentiu enormes dificuldades para ultrapassar os gregos, os comandados de Nico Kovac conseguiram desbloquear o nulo aos 61', com uma recarga vitoriosa de Javi Martínez após um primeiro remate de Arjen Robben.

Pouco depois, o campeão germânico conseguiu elevar para 2-0, aos 64', pelo polaco Robert Lewandowski. O internacional português Renato Sanches esteve no banco, mas não foi utilizado, enquanto André Simões foi titular e jogou os 90 minutos pelo AEK.

Com este triunfo, o Bayern passou a somar sete pontos em três jogos e recuperou a liderança isolada do agrupamento, enquanto o AEK se mantém no último lugar, ainda sem somar qualquer ponto.

Em Berna, o Young Boys conseguiu travar o Valência no Grupo H com um empate (1-1). Batshuayi ainda colocou a formação espanhola a vencer aos 26', mas Hoarau consegui o empate para os suíços aos 55', na conversão de um penálti a castigar uma falta de Parejo sobre Sow.

Este empate deu o primeiro ponto da competição ao Young Boys, enquanto o Valência continua a marcar passo num grupo que também tem Manchester United e Juventus, somando apenas dois pontos em três jogos.

