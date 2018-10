Acidente com escada rolante fere adeptos do CSKA em Roma

Pelo menos dez pessoas ficaram feridas com gravidade nesta terça-feira quando uma avaria numa escala rolante numa estação de metro em Roma, Itália, fez cair dezenas de adeptos do CSKA que se dirigiam para o estádio da Roma, onde decorre esta noite um encontro do Grupo G da Liga dos Campeões.

Imagens partilhadas por um colectivo de adeptos russos através das redes sociais mostram uma escada rolante a movimentar-se a velocidade anormal, e um número indeterminado de pessoas a cair umas sobre as outras.

O acidente aconteceu na estação Repubblica e, de acordo com a agência noticiosa Ansa, causou ferimentos graves nos membros inferiores de pelo menos dez pessoas.

