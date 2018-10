Amber Heard confessa que nascer na fronteira com o México tornou-a activista

A actriz norte-americana Amber Heard, estrela do próximo filme de super-heróis Aquaman e embaixadora dos direitos humanos das Nações Unidas, disse na segunda-feira que sua infância no Texas, perto da fronteira com o México, a ajudou a estimular seu activismo e defesa dos direitos humanos.

Em Genebra, numa conferência promovida pela ONU, a actriz contou que o pai, um trabalhador da construção civil do Texas, somava muitos afilhados do lado mexicano da fronteira, e a jovem Amber olhava-os como amigos e familiares. Ao regressar a casa, com o pai, sentia como a vida era injusta para as crianças que viviam do lado mexicano.

"Simplesmente devido ao local onde nasci, a poucos quilómetros a Norte dessa linha, eu era livre para viajar como bem entendesse", continua, acrescentando que, do outro lado da fronteira, milhares dariam tudo pela mesma oportunidade que ela tinha.

Heard considera que embora as campanhas como o MeToo, Time's Up e Black Lives Matter tenham grande visibilidade, Hollywood deveria fazer mais pelas mesmas pois tem uma responsabilidade social de as liderar. Contudo, não tem conseguido fazê-lo, avalia. "Há uma certa ironia no sentido de que Hollywood é frequentemente considerada como um bastião de ideais progressistas mas, na verdade, é exactamente o oposto", lamenta.

