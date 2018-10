Lesados dos fogos querem 100 milhões no OE para regiões afectadas

O Movimento de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões defendeu hoje a inclusão de 100 milhões de euros no Orçamento do Estado para ajudar a recuperar a agricultura, a floresta e habitações afectadas pelos fogos de Outubro de 2017.

O líder do Movimento de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM), Fernando Tavares Pereira, disse em Coimbra, numa conferência de imprensa: "Já é tarde, mas [a verba] ainda viria a tempo de poder ajudar a que a economia do interior pudesse vir a ter alguma vida diferente da que tem".

Fernando Tavares Pereira voltou a exigir ao Governo que reabra as candidaturas aos apoios na agricultura, considerando que há milhares de produtores que ficaram de fora das ajudas estipuladas pelo Estado.

PUB

PUB

PUB

Segundo a MAAVIM, houve 30 mil declarações de prejuízos, mas apenas 25 mil receberam apoios. Para o movimento de vítimas tal deve-se ao facto de, a 18 de Novembro de 2017, o Governo ter anunciado uma alteração no apoio simplificado, alterando os procedimentos de candidaturas e anulando todos os processos que já tinham sido apresentados, "conferindo apenas nove dias úteis para a apresentação de novas candidaturas em substituição das apresentadas".

Para além dessa questão, o movimento voltou a alertar para outros problemas nos apoios à agricultura, que também têm sido relatados por produtores à agência Lusa, nomeadamente a atribuição de valores abaixo do preço de mercado por material que necessita de ser reposto, o que leva a que candidaturas possam chegar a ter "cortes de 70%".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"A MAAVIM não está sozinha. Presidentes de Câmara e deputados estão ao lado da MAAVIM, que continua a dar voz a todos os que nada receberam", frisou Fernando Tavares Pereira, aludindo também à recomendação aprovada na Assembleia da República para a reabertura das candidaturas, que "o ministro da Agricultura [Luís Capoulas Santos] não acatou".

Luís Brito, produtor afectado do concelho de Oliveira do Hospital, também presente na conferência de imprensa, acusou o Ministério da Agricultura de agir "de má fé", sublinhando que as pessoas "foram esquecidas e abandonadas". "A justiça tem que ser reposta. É uma região muito grande, foram 200 mil hectares que arderam quase de forma contínua e o ministro abandonou-nos completamente", realçou.

Os incêndios de Outubro de 2017, que atingiram sobretudo a região Centro, provocaram pelo menos 50 mortos, além da destruição de centenas de casas, empresas, infraestruturas e vasta área florestal.

PUB