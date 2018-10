Leitura do acórdão do caso da segurança social do Areeiro marcada para hoje

A leitura do acórdão do processo crime que envolve funcionários da Segurança Social de Lisboa e que tem como arguidos 13 pessoas e uma empresa está marcada para esta segunda-feira.

Em causa estão os crimes de manipulação do sistema informático da Segurança Social, para anulação de dívidas de empresas, aumentos virtuais dos valores de pensões de reforma e atribuição fraudulenta de subsídios de desemprego, mediante recebimento de dinheiro.

Nas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação a prisão efectiva dos principais arguidos do processo, o ex-coordenador do serviço de atendimento do Areeiro do Centro Distrital de Lisboa da Segurança Social, António Botelho, e o ex-director do núcleo de gestão do cliente do centro distrital de Lisboa do Instituto de Segurança Social, Luís Mimoso Cerqueira.

PUB

PUB

PUB

António Botelho está acusado de 28 crimes de corrupção passiva e quatro crimes de falsificação de documentos, alguns dos quais em coautoria com outros arguidos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por sua vez, Luis Mimoso Cerqueira está acusado de nove crimes de corrupção passiva e três de falsificação de documento.

Entre os arguidos, está também o advogado Cláudio Pisco, acusado de seis crimes de corrupção passiva, em coautoria com António Botelho e Luís Cerqueira, dois de branqueamento de capitais, dois de detenção de arma proibida e três de falsificação de documentos.

No processo estão ainda acusados vários empresários e técnicos oficiais de contas de crimes de corrupção activa e crimes de falsificação de documentos, além da sociedade S.Trading SA, que responde por dois crimes de branqueamento de capitais

PUB