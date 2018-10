Dois directores do Hospital de São João demitem-se

Dois directores do Centro Hospitalar de São João, do Porto, pediram a demissão dos cargos que ocupavam. O conselho de administração do hospital não comenta nenhuma das demissões e os dois directores de serviço que o PÚBLICO contactou também se recusaram a revelar as razões pelas quais se demitiram.

O primeiro a bater com a porta foi o director do Serviço de Cirurgia Plástica, Álvaro Silva. Ter-se-á demitido devido à falta de condições para continuar a gerir o serviço e para aplicar a Rede de Referenciação hospitalar naquela unidade.

Já o director do Serviço de Anestesiologia, João Viterbo, demitiu-se na semana passada, tendo a decisão sido comunicada aos médicos numa reunião relâmpago que demorou um minuto.

Fontes hospitalares contaram ao PÚBLICO que a situação no Serviço de Anestesiologia é há muito tempo considerada “insustentável”, dando origem a “muitas desavenças” e “discussões internas no serviço”. Ainda na semana passada, “houve uma cena no bloco operatório, uma situação que se tem repetido com bastante frequência”, disse fonte clínica.

“João Viterbo demitiu-se por não ter condições para gerir o serviço”, declarou a mesma fonte. Em causa estará também o facto de a administração pressionar os médicos quanto a metas que não conseguem alcançar, nomeadamente relativas ao número de cirurgias.

À frente do serviço há 11 meses, João Viterbo foi escolhido pelo director clínico, José Artur Paiva, para ocupar aquelas funções, apesar de não ser chefe de serviço na altura em que foi designado.

O Centro Hospitalar do São João não promoveu um concurso como seria de esperar para que a vaga fosse preenchida, tendo optado pela “manifestação de interesse”. O decreto-lei n.º 18/2017, de 10 de Fevereiro, no seu artigo 28.º é claro relativamente a esta matéria: “Os directores de departamento e de serviço de natureza assistencial são nomeados de entre médicos, inscritos no colégio da especialidade da Ordem dos Médicos correspondente à área clinica onde vão desempenhar funções e, preferencialmente, com evidência curricular de gestão e com maior graduação na carreira médica”.

Sucede que João Viterbo tinha à sua frente dois especialistas mais qualificados e ambos eram chefes de serviço. Um dos médicos que foi preterido tem 12 anos de direcção de serviço e o curso de director de serviço pela High Quality Advanced Physician Training Research.

O PÚBLICO questionou a administração do hospital sobre esta opção e a escolha de João Viterbo para o lugar, mas o centro hospitalar não quis comentar.

