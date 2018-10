Cristas diz que Orçamento do Estado é uma "oportunidade perdida"

A líder do CDS-PP considerou hoje uma "oportunidade perdida" o Orçamento do Estado de 2019 do Governo minoritário do PS, e admitiu que tem poucas expectativas quanto à aprovação das alternativas que o partido vai apresentar.

Assunção Cristas afirmou, numa conferência de imprensa, na sede do partido, que o CDS votará contra o orçamento, mas vai apresentar alternativas, como a redução progressiva dos impostos das empresas, o IRC, além de uma descida de impostos para as empresas no interior do país.

O CDS votará contra, mas quer ser "uma oposição construtiva", com alternativas, embora a expectativa de as ver aprovadas seja "muito baixa".

No ano passado, recordou, todas as 91 propostas dos centristas foram chumbadas pela maioria dos partidos de esquerda.

