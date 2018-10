"We're having a heat wave!", gritava Edith Bunker num dos episódios mais conhecidos de All in the Family (ou, em português, Uma Família às Direitas), série norte-americana criada por Norman Lear e que atravessou toda a década de 1970 e os anos 1980 portugueses. A onda de calor já lá vai — assim como a série que retratava a família de Archie Bunker —, o Verão começa a deixar saudades, mas em Lisboa, pelo menos na Ó! Galeria, ainda se prolonga a estação à boleia de Heatwave, a exposição que junta nas paredes as francesas Édith Carron e Laura Junger. Já há algum tempo que as duas ilustradoras, a viver em Berlim, trabalham a quatro mãos e agora apresentam-se pela primeira vez em Portugal. Mostram 50 obras, inclusive as dez ilustrações originais de 100 years of solitude, o novo fanzine de Laura. Até 10 de Novembro, há cascatas, hotéis, piscinas e turistas para ver na Calçada de Santo André. Afinal, o Verão ainda veio para ficar: "We're having a heat wave!"