Portugal, Pátria amada ou Madrasta cruel?

Nasci português. Moro há 32 anos no Brasil. Como tinha pouco mais de 20 anos e ensino secundário, segundo grau, me candidatei em algumas provas de admissão (aqui chamados vestibulares) em universidades e me formei em Medicina numa das melhores instituições federais, gratuitamente. Posso agradecer a Portugal o excelente relacionamento que sempre manteve com o Brasil, numa parceria que há muitos anos não mais permite a dupla cidadania, mas sim uma equação híbrida, que concede igualdade de direitos. Essa é minha situação.

PUB

Não posso reclamar da minha situação econômica; talvez nem com as melhorias trazidas pela inserção de Portugal na Comunidade Europeia eu pudesse aspirar a situação econômica tão confortável. Mantive, mesmo reconhecendo tudo o que conquistei no Brasil, minha cidadania portuguesa. Que fique claro que optar pela brasileira, significa abandonar a portuguesa. Nos primeiros 10 anos de Brasil sempre mantive contato no Consulado português no estado de São Paulo, que funciona muito bem. Meus problemas começaram quando me mudei para o centro norte e fiquei dependente do atendimento da área consular da Embaixada de Portugal em Brasília.

Neste ano de 2018 não pude ir em Portugal - tive a felicidade de ser pai de uma menina, e coincidentemente, com a péssima regra dos documentos portugueses terem validade de apenas 5 anos tentei usar os já conhecidos, difíceis, serviços da seção consular da embaixada de Brasília. Fiquei 3 dias em Brasília no começo de Setembro e perdi duas manhãs. Já comprei passagens aéreas, que aqui são bem caras, para o começo de Outubro... mas me surpreendi quando a 10 de setembro com um aviso no portal eletrônico da embaixada onde estipulava que a partir de 01.10.18 o atendimento seria previamente marcado, exclusivamente por um telefone, apenas às quartas e das 15 às 17h.

Pergunta: como faço para registrar minha filha como portuguesa e manter minha cidadania?

PUB

Jorge Manuel Bregieiro Mendes, Brasil

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Novo aeroporto

PUB

No Espaço Público da edição de 17, no artigo de opinião "Programa Nacional de Investimentos: fazer o que deve ser feito", escreveu S. Pompeu Santos, eng. civil e conselheiro da Ordem dos Engenheiros: "Um aeroporto na Base Aérea do Montijo, além de ficar muito próximo de Lisboa (não existe outra localização tão próxima)..." Jamais supus vir a pronunciar-me publicamente sobre algum dos folhetins nacionais no domínio das obras públicas, envolvendo aeroporto e ferrovia. Mas devo rectificar o erro cometido naquela frase, visto o aeródromo do Montijo/Samouco distar 29,8km da Portela (26 minutos via A12/Ponte Vasco da Gama) e a base militar de Alverca, junto à estação da CP, 17,7km (16 minutos via A1; 11 ou 21 minutos da Gare do Oriente, em comboio directo ou tranvia). Não é bem uma declaração de interesses mas, para que conste, num país-aldeia com um grande beco chamado Lisboa: neta dum pioneiro da aeronáutica et pour cause natural de Alverca, aí morei até 1986 (mas abomino bairrismos, nacionalismos & etc.).

Elisabete França, Lisboa

PUB