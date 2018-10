Ryanair recorre à polícia depois de ser acusada de pouco fazer para travar insultos racistas

A companhia aérea irlandesa Ryanair tem sido alvo de críticas nos últimos dias por não intervir numa discussão entre dois passageiros em que um homem insulta uma mulher negra idosa que se senta ao seu lado. “Volta para o teu país” e “preta feia” são alguns dos insultos registados em vídeo, gravado na sexta-feira por um passageiro que o partilhou nas redes sociais. Tanto no avião como nas redes sociais, houve quem considerasse que o mais acertado teria sido expulsar o homem do avião.

Em comunicado, a transportadora aérea de baixo custo referiu que tinha conhecimento do vídeo e que tinha denunciado a situação à polícia de Essex, Inglaterra. “Operamos segundo directrizes rigorosas e não iremos tolerar comportamentos desordeiros como este”, referiu ainda a Ryanair, acrescentando que atitudes deste género resultarão daqui em diante na expulsão dos passageiros que estejam a causar distúrbios.

Um dos tripulantes de bordo acabou por interferir na discussão dizendo “não seja arrogante, tem de se acalmar”. A certa altura do vídeo, vê-se um dos passageiros a pedir que o homem seja expulso do avião — o homem responde que ninguém tem o direito de o expulsar. E insiste que não ficará sentado ao lado da idosa — quando a mulher lhe responde a um dos insultos com sotaque jamaicano, o homem responde “não fales comigo numa língua estrangeira, sua vaca estúpida e feia”, dizendo-lhe que a “empurraria” para outro lugar se ela não se mudasse. A mulher de 77 anos acabaria por trocar de lugar.

“A filha da mulher veio da parte traseira do avião e foi aí que começou a discussão. Ela começou a dizer ‘não fale assim com a minha mãe’ e depois aconteceu o que está registado em vídeo”, contou à BBC o britânico David Lawrence, que gravou o vídeo (que viria a somar mais de 1,8 milhões de visualizações nas redes sociais). A filha disse que a sua mãe tinha problemas de mobilidade, ao que o homem responde: “Não quero saber se ela é deficiente ou não, se eu lhe digo para sair, ela tem de sair”. Um dos passageiros sentados no banco atrás de onde estava o homem interveio na discussão, dizendo-lhe que “não havia necessidade” e pedindo-lhe reiteradamente que parasse.

“Se fosse outra situação em que um homem negro fizesse isto a uma idosa branca, ele teria sido expulso do voo”, disse Lawrence, de 56 anos, à CNN. O voo de sexta-feira partia de Barcelona e tinha Londres Stansted como destino.

Ao jornal Huffington Post, a filha da idosa insultada disse que nunca mais voaria com a Ryanair e explicou que ela e a sua mãe estavam a regressar de uma viagem que tinha tido o objectivo de a animar depois da morte do seu marido de há 50 anos. “A minha mãe trabalhou toda a sua vida, pagou os seus impostos. Porque é que haveria de passar por uma coisa destas?”, questionou, dizendo que espera um pedido de desculpas por parte da companhia “pela forma como lidaram com a situação”.

Nas redes sociais, houve quem partilhasse o seu descontentamento com a situação. O deputado britânico David Lammy apelou ao boicote à companhia low-cost: “Boicotemos a Ryanair se eles acham aceitável que um homem racista insulte uma mulher negra idosa e permaneça no avião. Passaram 63 anos desde que a Rosa Parks disse que não se sentaria na parte de trás do autocarro e não voltaremos a isso”.

