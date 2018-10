Furacão Willa está a caminho de região turística do México

O "potencialmente catastrófico" furacão Willa deverá atingir a costa pacífica do México esta terça-feira. De acordo com o Centro Nacional de Furacões do serviço meteorológico norte-americano, a tempestade dirige-se para a popular região turística de Mazatlán. As autoridades alertam para a necessidade de adoptar “precauções extremas”, cita a agência Reuters.

A Willa formou-se como uma tempestade tropical na manhã de sábado e em menos de 48 horas transformou-se num furacão de categoria 5. Às 22h de Lisboa, porém, recuou para a categoria 4 (a segunda mais alta na escala de Saffir-Simpson).

As rajadas de vento da tempestade já atingiram os 260 km/h, mas estima-se que ao atingir a costa mexicana possam ser ainda mais fortes, adianta o instituto.

A sua actual intensidade é equivalente à do furacão Michael quando este atingiu a costa de Florida, há cerca de duas semanas, deixando um rasto de destruição em Panama City.

O Centro Nacional de Furacões acredita que o furacão Willa possa colocar a "população em risco de vida”. As autoridades e os meteorologistas prevêem fortes inundações nas zonas costeiras e ventos e chuvas fortes, com a possibilidade de formação de trombas de água e de ondas de até seis metros de altura.

O Serviço Meteorológico do México apelou à população para adoptar “extrema cautela”, uma vez que as recentes chuvadas naquela região podem ter deixado o solo saturado e susceptível a deslizamentos de terras. Várias áreas do México, como o estado de Michoacán, já se encontravam inundadas devido às cheias das últimas semanas.

É ainda expectável que existam danos nos telhados e até mesmo nas fundações de edifícios a 500 metros da costa, diz o instituto mexicano.

Águas mais quentes aumentam número de furacões

A par do furacão, a tempestade tropical Vicente, com ventos máximos sustentados de 72 km/h, também se deverá aproximar da costa sudoeste do México esta terça-feira.

O furacão Willa ameaça a costa mexicana três anos depois de o furacão Patricia ter atingido com intensidade a mesma zona.

Contando com o furacão Willa, só na zona nordeste do Pacífico foram já registados dez grandes furacões em 2018. É preciso recuar a 1992 para encontrar números semelhantes, escreve a CNN. O número de furacões e tempestades deverá continuar a subir à medida que as alterações climáticas contribuem para o aumento da temperatura média dos oceanos. Em Outubro de 2017, a temperatura da água na costa Oeste do México era 2ºC mais baixa do que a actualmente registada.

